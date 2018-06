Devisen: Euro erholt sich etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinen starken Verlusten vom Vortag erholen können.



Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1590 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1730 Dollar festgesetzt.

Seit Donnerstagmittag hat der Euro etwa zweieinhalb Cent zum amerikanischen Dollar nachgegeben. Auslöser war die Entscheidung der EZB, ihre Leitzinsen noch bis mindestens Sommer 2019 unverändert zu lassen. Damit ist klar, dass die Notenbank ihre extrem lockere Geldpolitik noch eine ganze Weile fortführt. Die zugleich avisierte Einstellung der Wertpapierkäufe zum Jahresende 2018 wurde hingegen erwartet und sorgte am Devisenmarkt für wenig Aufregung.

Am Freitag stehen im Euroraum Inflationszahlen und Handelsdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Daten aus der Industrie und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan veröffentlicht. Außerdem wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China verhängt. Eine Entscheidung dazu könnte noch am Freitag bekanntgegeben werden./bgf/jkr/fba