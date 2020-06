Devisen: Euro deutlich über 1,13 US-Dollar - Stützungsmaßnahmen von Notenbanken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1342 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1253 (Freitag: 1,1304) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 (0,8846) Euro.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) dem Euro Auftrieb verleihen und die Gemeinschaftswährung über 1,13 Dollar gehievt. Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt, zumal am Dienstagmorgen Japans Notenbank nachlegte und ihre Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig aufstockte. Als Antrieb hinzu kam, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will./la/mis