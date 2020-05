Devisen: Euro bröckelt weiter ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel noch etwas mehr an Boden eingebüßt, konnte sich aber über der Marke von 1,08 US-Dollar halten.



Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0809 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch bei 1,0850 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0824 (Freitag: 1,0843) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9239 (0,9223) Euro gekostet./edh/zb

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >