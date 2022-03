Devisen: Euro bleibt unter Druck - Zeitweise unter 1,09 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Krieg in der Ukraine hat den Euro am Freitag auch im US-Handel unter Druck gesetzt. Zuletzt notierte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0910 US-Dollar. Im europäischen Geschäft war der Euro erstmals seit Mai 2020 unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0929 (Donnerstag: 1,1076) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9150 (0,9029) Euro gekostet./edh/he

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



