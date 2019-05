Devisen: Euro bleibt unter Druck - Unsicherheit um Italien

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel auf niedrigem Niveau stabilisiert.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1134 (Mittwoch: 1,1156) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8982 (0,8964) Euro gekostet.

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in Italien belastete den Euro weiter. Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega und Vizepremierminister, hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Ende der Regierungskoalition gedroht. Falls die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung seine Steuerpläne nicht mittrage, könne die Regierung in drei Monaten beendet sein. Salvini hatte zuletzt durch seinen Wahlerfolg bei den Europawahlen Auftrieb erhalten. Zuletzt hatten sich die Spannungen in der Regierungskoalition immer mehr verschärft.

Die EU-Kommission hatte Italien am Mittwoch wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom soll bis Freitag Stellung nehmen./la/he