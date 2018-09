Devisen: Euro bleibt unter 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag letztlich unter der Marke von 1,16 US-Dollar geblieben.



Im New Yorker Handel wurden für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1585 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1574 (Montag: 1,1571) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8640 (0,8642) Euro gekostet.

Den zwischenzeitlichen Ausflug über 1,16 Dollar begründeten Experte mit einem allgemein schwachen Dollar sowie positiven Signalen zum Brexit-Prozess und zum italienischen Staatshaushalt. Doch Signale für eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten wieder für einen Kursrückgang. Zuletzt hat China die Welthandelsorganisation WTO nach einer Genehmigung zur Verhängung von Vergeltungssanktionen gegen die USA gefragt. Auch der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene, gut ausgefallene Konjunkturindikator aus Deutschland half dem Euro nicht./gl/men