Devisen: Euro bleibt angeschlagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag zunächst nicht von seinen deutlichen Verlusten an den beiden Vortagen erholen können.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0748 festgesetzt.

Seit Dienstag hat der Euro zum Dollar etwas mehr als einen Cent verloren. Auslöser waren ein wieder stärkerer Dollar und Stimmen aus der EZB, die auf eine noch lange lockere Geldpolitik schließen lassen. Am Donnerstag könnten solche Erwartungen zusätzliche Nahrung erhalten, falls die Inflationsraten in Deutschland und Spanien erwartungsgemäß deutlich fallen. Dies würde den Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik in nicht allzu ferner Zukunft zu straffen, wieder mindern./bgf/fbr