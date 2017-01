Devisen: Euro bleibt bei 1,04 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch bei der Marke von 1,04 US-Dollar stabilisiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Dienstagnachmittag war ein Euro mit 1,0341 Dollar so wenig wert gewesen wie zuletzt Anfang 2003. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0385 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen am Devisenmarkt einige Ereignisse mit möglicherweise marktbewegender Wirkung an. In Europa werden zum einen die Einkaufsmanagerindizes, eine Unternehmensumfrage, veröffentlicht. Zudem werden Inflationszahlen für den Euroraum im Dezember erwartet. Nachdem der Preisauftrieb in Deutschland nach Zahlen vom Dienstag überraschend hoch ausgefallen war, werden die Zahlen mit Spannung erwartet.

In den USA steht das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung an. Beobachter erhoffen sich zusätzliche Hinweise auf den Kurs der amerikanischen Notenbank. Bislang legen Zinsprognosen der Notenbanker für dieses Jahr drei Zinsanhebungen nahe./bgf/fbr