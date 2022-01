Devisen: Euro bewegt sich wenig - China senkt Leitzins

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich zu Wochenbeginn in einem insgesamt ruhigen Umfeld nur wenig bewegt. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1425 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

Der chinesische Yuan zeigte sich wenig beeindruckt von neuen Wachstumsdaten aus der Volksrepublik und einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im Gesamtjahr 2021 zwar deutlich, verlor zum Jahresende hin aber etwas an Schwung. Die Notenbank des Landes reduzierte ihren einjährigen Leitzins kurz vor Bekanntgabe der Daten leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,85 Prozent. Gesenkt wurde auch der Zins für einwöchige Refinanzierungsgeschäfte mit den Geschäftsbanken.

"Offenbar macht sich die Regierung Sorgen über ein Abgleiten der Wirtschaft, gerade auch im Hinblick auf die konjunkturellen Risiken der Omikron-Variante", kommentierten Analysten der Commerzbank. China verfolgt eine besonders strikte Corona-Eindämmung, die zu Lasten des Wachstums gehen kann. Die Notenbank könnte die Geldpolitik weiter lockern, auch wenn ihr Handlungsspielraum angesichts der Schuldenproblematik begrenzt ist, erwartet die Commerzbank. In China sind viele öffentliche Unternehmen und die Provinzregierungen zum Teil hoch verschuldet.

In der Eurozone und den USA fällt der Wochenauftakt eher ruhig aus. Im Euroraum wurden am Vormittag nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe./bgf/la/jha/