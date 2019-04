Devisen: Euro bewegt sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im Vormittagshandel wenig bewegt.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1246 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag ist zumindest durch Konjunkturdaten mit wenig Einfluss auf die Devisenkurse zu rechnen. Sowohl in Europa als auch in den USA werden nur wenige Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Auch Reden hochrangiger Notenbanker stehen so gut wie keine an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) veröffentlicht zum Auftakt seiner Frühjahrstagung neue Konjunkturprognosen.

Einmal mehr dürfte der Brexit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch will die britische Regierungschefin Theresa May mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Lösungswege ausloten. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob Großbritannien mit oder ohne Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ausscheidet./bgf/jkr/jha/