Devisen: Euro bewegt sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag wenig von der Stelle bewegt.



Die starken Gewinne vom Vorabend konnten damit gehalten werden. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0730 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0622 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend sorgten geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank für einen deutlichen Schub beim Euro. Die Fed hatte ihren Leitzins erwartungsgemäß zum dritten Mal nach der Finanzkrise erhöht. Zudem behielt sie ihren absehbaren Straffungskurs bei. Spekulationen auf raschere Zinsanhebungen erfüllten sich nicht, weshalb der Dollar auf breiter Front unter Druck geriet.

Zusätzliche Unterstützung erhielt der Euro durch den klaren Wahlsieg der rechtsliberalen Partei von Ministerpräsident Mark Rutte in den niederländischen Parlamentswahlen. Der Rechtspopulist und EU-Gegner Geert Wilders schnitt schlechter ab, als viele erwartet hatten.

Im Nachmittagshandel werden einige Konjunkturdaten aus den USA erwartet. Veröffentlicht werden unter anderem Zahlen vom Immobilien- und Arbeitsmarkt./bgf/jkr/she