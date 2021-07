Devisen: Euro bewegt sich kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig verändert.



Im späten Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1868 US-Dollar und damit kaum mehr als am Nachmittag. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1866 (Freitag: 1,1823) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8427 (0,8458) Euro. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Wegen eines Feiertages in den USA wurden dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht./jha/

