Devisen: Euro bewegt sich vor ZEW-Index wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt.



Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1065 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1075 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Blick. Nach einer deutlichen Stimmungsaufhellung im Vormonat wird mit einer weiteren, wenn auch nur leichten Verbesserung gerechnet. Weil das ZEW vornehmlich Finanzexperten wie Bankanalysten befragt, weist der Indikator einen recht großen Zusammenhang mit der Stimmung an den Finanzmärkten auf./bgf/jha/