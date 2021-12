Devisen: Euro im US-Handel weiter über 1,13 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel nach anfänglichen Gewinnen wieder nachgegeben. Zugleich hielt er sich jedoch über der Marke von 1,13 US-Dollar. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1318 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1314 (Dienstag 1,1363) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8838 (0,8800) Euro./ck/mis

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



