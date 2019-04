Devisen: Euro im US-Handel überwiegend weiter über 1,12 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur wenig bewegt und die meiste Zeit über der Marke von 1,12 Dollar gehalten.



Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1220 US-Dollar. Im frühen Frankfurter Handel hatte sie noch mit 1,1176 Dollar auf dem tiefsten Stand des Tages notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs später auf 1,1218 (Montag: 1,1150) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8914 (0,8969) Euro.

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten Auftrieb gegeben. Zu Beginn des Jahres hatte sich das Wachstum stärker als erwartet beschleunigt und die Wirtschaftsleistung hatte in den Monaten Januar bis März um 0,4 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Im vierten Quartal war die Wirtschaft nur um 0,2 Prozent gewachsen./ck/he