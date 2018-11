Devisen: Euro im US-Handel fester - Pfund steigt - London: Brexit-Einigung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel zeitweise deutlich zugelegt und sich wieder der Marke von 1,13 US-Dollar angenähert.



Zuletzt bröckten die Gewinne dann wieder, so dass die Gemeinschaftswährung rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street zu 1,1262 Dollar gehandelt wurde.

Wenige Stunden zuvor hatte Großbritannien einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union verkündet. Die Unterhändler hätten sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt, teilte die britische Regierung mit.

Das britische Pfund legte zum Dollar ebenfalls zeitweise deutlich und stieg bis auf 1,3047 Dollar. Dann bröckelten aber auch hier die Gewinne ab, denn eine Bestätigung aus Brüssel gab es bislang nicht.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1261 (Montag: 1,1265) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8880 (0,8877) Euro gekostet./ck/he