Devisen: Euro im New Yorker Handel weitgehend stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag in New Yorker Handel nur wenig bewegt.



Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1358 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1377 (Montag: 1,1341) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8790 (0,8818) Euro.

Dass Brüssel und Rom im Haushaltsstreit laut der italienischen Regierung eine "informelle Einigung" erreicht haben, hinterließ kaum Spuren am Devisenmarkt. Die Kommission bestätigte eine Einigung zudem noch nicht./mis