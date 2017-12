Devisen: Euro nach Katalonien-Wahl geschwächt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist in der Nacht auf Freitag nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Katalonien gesunken.



Die Gemeinschaftswährung fiel zwischenzeitlich um einen halben Cent bis auf 1,1817 US-Dollar. Am Morgen erholte sie sich wieder etwas und notierte bei 1,1848 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1859 (Mittwoch: 1,1845) Dollar festgesetzt.

Die mit Spannung erwartete Neuwahl zum Regionalparlament in Katalonien hat keinen politischen Richtungswechsel in der spanischen Krisenregion gebracht. Die drei separatistischen Kräfte konnten erneut eine absolute Mehrheit von 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona erringen. Die Gegner der Unabhängigkeit verpassten die absolute Mehrheit überraschend deutlich. Umfragen hatten zuvor lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Separatisten prognostiziert./tos/jha/