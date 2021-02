Devisen: Euro vor Ifo-Geschäftsklima stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland wenig bewegt.



Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2120 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Am Montagvormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut sein Geschäftsklima, eine monatliche Umfrage in Unternehmen. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Aus den Reihen der EZB meldet sich zudem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort./bgf/mis