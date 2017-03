Devisen: Euro nach Höhenflug kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat den jüngsten Höhenflug am Dienstag vorerst nicht fortgesetzt.



Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0864 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0859 (Montag: 1,0889) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9209 (0,9184) Euro.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Ein unerwartet starker Anstieg der Konsumlaune in den USA konnten die Kurse am Nachmittag nicht nennenswert bewegen.

Zuvor hatte der Euro von einer breitangelegten Dollarschwäche profitiert und erreichte zum Wochenauftakt ein Jahreshoch bei 1,0906 Dollar. Die Euphorie der Anleger über US-Präsident Donald Trump ist verflogen, nachdem dessen Gesundheitsreform gescheitert war. Dies hatte den Dollar belastet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86455 (0,86403) britische Pfund, 119,84 (119,93) japanische Yen und 1,0693 (1,0713) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1257,25 (1257,55) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 37 309,00 (37 278,00) Euro./jkr/jsl/stb