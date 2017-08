Devisen: Euro im Höhenflug - erstmals seit Anfang 2015 über 1,20 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seinen Höhenflug am Dienstag fortgesetzt.



Erstmals seit Anfang 2015 sprang der Kurs wieder über die Marke von 1,20 Dollar. In der Spitze mussten für einen Euro 1,2070 Dollar gezahlt werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag deutlich niedriger auf 1,1925 (Freitag: 1,1808) Dollar festgelegt.

Zuletzt hat der Euro einen Schub erhalten, weil die Europäische Zentralbank keine großen Anstalten macht, dem Kursanstieg Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig zeigt auch eine Dollar-Schwäche Wirkung. Laut Experten war die US-Währung zuletzt auch wegen der Sturmflut in Texas und des neuerlichen Raketentests Nordkoreas unter Druck geraten. Im Gegenzug konnte der Euro weiter zulegen.

Seit April gewinnt die Gemeinschaftswährung tendenziell an Wert. Der Kurs steht mittlerweile knapp 15 Prozent höher als zu Beginn des Jahres. Fachleute nennen mehrere Gründe für die Kursstärke des Euro: Grundsätzlich wird auf eine robustere Euroraum-Wirtschaft verwiesen. Außerdem spielt die Sorge vor einem Erstarken eurokritischer Parteien kaum noch eine Rolle im gemeinsamen Währungsraum./jkr/jsl/das