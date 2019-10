Devisen: Euro vor EZB-Zinssitzung kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag vor einer Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1128 (Dienstag: 1,1130) Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf werden die Ergebnisse der letzte Zinssitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi erwartet. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz der Notenbank am Nachmittag dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Im Fokus stand am Morgen auch die türkische Lira. Nach deutlichen Kursgewinnen am Vortag kam es am Morgen zu einer Gegenbewegung. Bis zum Vorabend konnte die türkische Währung noch von der Aufhebung von US-Sanktionen gegen die Türkei profitieren. Dies sei wegen des von der Türkei zugesagten dauerhaften Waffenstillstands im Norden Syriens möglich, erklärte der amerikanische Präsident Donald Trump./jkr/fba