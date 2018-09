Devisen: Euro vor EZB Zinsentscheidung kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.



Die Anleger hätten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen im Lauf des Tages vorerst zurückgehalten, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1625 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1585 Dollar festgesetzt.

Der weitere Tagesverlauf steht ganz im Zeichen wichtiger Zinsentscheidungen von Notenbanken, die für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen dürften. Am frühen Nachmittag wird die EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen und anschließend auf einer Pressekonferenz erläutern. Experten gehen davon aus, dass die Notenbank den Kurs in Richtung einer strafferen Geldpolitik bekräftigen wird. Übereinstimmend erwarten Beobachter den formellen Beschluss zur Reduktion der Anleihekäufe ab Oktober auf 15 Milliarden Euro pro Monat. Zudem wird auch der formelle Beschluss für das Ende der Anleihekäufe zum Jahresende erwartet.

Außerdem steht eine Zinsentscheidung der türkischen Notenbank auf dem Programm. Nach heftigen Kursverlusten der türkischen Lira und einem starken Anstieg der Inflation wird mit einer deutlichen Zinserhöhung in der Türkei gerechnet. Außerdem wird die britische Notenbank ebenfalls geldpolitische Entscheidungen bekannt geben, allerdings wird hier kein Zinsschritt erwartet./jkr/fba