Devisen: Euro vor Datenflut und US-Zinsentscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig von der Stelle bewegt.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1110 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1095 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte können sich Anleger auf eine Flut an Konjunkturdaten einstellen. In der Eurozone stehen Wachstumszahlen aus Frankreich und Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland im Mittelpunkt. In den USA werden mit Spannung erste Wachstumsdaten zum dritten Quartal erwartet.

Darüber hinaus gibt die amerikanische Notenbank Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekannt. Es wird mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet, es wäre die dritte in diesem Jahr. Analysten fragen sich bereits, wie es danach weitergeht: Ob sich die Fed Forderungen von US-Präsident Donald Trump beugt und ihre Geldpolitik weiter lockert. Alternativ könnte ein vorläufiges Ende der Zinssenkungen signalisiert werden./bgf/zb