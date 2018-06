Devisen: Euro bei 1,16 Dollar - Sicherheit gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zum Wochenstart unter dem Strich wenig bewegt.



Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Gefragt waren Währungen, die als sichere Anlaufstelle in unsicheren Zeiten gelten. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1613 (Freitag: 1,1596) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8611 (0,8624) Euro.

Händler sprachen von einem wenig aufregenden Handel zwischen Euro und Dollar. Es wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe mit regelmäßiger Marktrelevanz veröffentlicht. Für Kursbewegung könnte allerdings eine Ansprache von EZB-Präsident Mario Draghi am Abend sorgen. Draghi wird die jährliche EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra mit einer Dinner-Rede vor geladenen Gästen eröffnen. Am Dienstagmorgen folgt dann die Eröffnungsrede vor breiterem Publikum.

Gefragt waren zu Wochenbeginn Währungen, die einen Ruf als sicherer Rückzugsort haben. Dazu zählen in erster Linie der Schweizer Franken und der japanische Yen. Sie wurden gestützt durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Dort belastete der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zudem herrscht Unsicherheit über den Fortgang der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU über die Asylpolitik. Im Extremfall könnte es zu einem Bruch der Regierungskoalition kommen mit schwer absehbaren Folgen auch für Europa und den Euroraum.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87655 (0,87320) britische Pfund, 128,27 (128,31) japanische Yen und 1,1554 (1,1575) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1281,55 (1285,25) Dollar festgelegt./bgf/

