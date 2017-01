Devisen: Angeschlagenes britisches Pfund erholt sich vor May-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das zuletzt schwer geschwächte britische Pfund hat sich am Dienstag vor einer Brexit-Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May wieder etwas erholt.



Am Morgen legte die Währung um 0,7 Prozent zu und war zuletzt 1,2120 US-Dollar wert. Die Anleger an den Finanzmärkten warten mit Spannung auf eine für den weiteren Tagesverlauf angekündigte Rede Mays, von der sie sich mehr Klarheit über den Brexit-Kurs der Regierung erhoffen.

Zum Wochenbeginn hatte das Pfund um 1,5 Prozent an Wert verloren und war erstmals seit Oktober wieder unter die Marke von 1,20 Dollar abgesackt. Zuvor hatten Medien berichtet, die Regierung in London strebe beim Austritt aus der Europäischen Union einen "harten Brexit" an, der auch mit einem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt verbunden sei./tos/jkr/stb