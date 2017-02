München (ots) - Spätestens seit seinem Durchbruch mit "SlumdogMillionaire" ist Dev Patel nicht mehr aus dem Filmbusinesswegzudenken. In seinem neuen Film "Lion", der am 23. Februar in dieKinos kommt, möchte der 26-Jährige seine indischen Wurzeln finden.JOY (3/2017, EVT. 03.02.) kürt den smarten Briten zum "Schnuckel desMonats". Im Interview verrät er, warum er unbedingt zur Besetzunggehören wollte und wie die Arbeit am Set war.Das Drehbuch des Films hat Patel sofort überzeugt: "Ich habe dasSkript gelesen und Pfützen geheult, so rührend fand ich dieGeschichte. Da musste ich dabei sein!"Die Besetzung in "Lion" ist erstklassig - neben Dave Wenham undRooney Mara ist Mega-Star Nicole Kidman mit von der Partie. DieVorstellung, mit einem so routinierten Filmstar wie Kidman zu drehen,hat Patel anfangs Bauchschmerzen bereitet: "Ich hatte echt Angst! Ichbin ja nur dieser Typ aus einem Londoner Vorort. Aber sie: WHOA, einechter Superstar! Jetzt weiß ich, dass sie noch dazu wahnsinnig nettist."Und auch mit der aus "Verblendung" bekannten Amerikanerin RooneyMara hat sich der Brite auf Anhieb verstanden. Sie spielt in dem Filmseine Freundin. "Unser erstes Treffen lief superlustig ab: DerRegisseur ließ uns zur Übung Affen spielen, die einander aufheiternsollten. Wir kamen uns echt bescheuert vor, aber das Eis wargebrochen", erinnert sich Dev Patel.Für die Dreharbeiten musste Patel seine Haare lang wachsen lassen- auch rasieren durfte er sich während dieser Zeit nicht. Ob seine inNairobi geborenen Eltern ihn so überhaupt wiedererkannt haben?Bestimmt. Der 26-Jährige ist nämlich ein richtiger Familienmensch. ImFilm sucht er seine Heimat. Und in echt? "Zuhause ist für mich da, woimmer meine Eltern gerade leben."Der Film basiert auf einer wahren Story: Der fünfjährige Sarooschläft versehentlich im Zug ein und wacht erst viele Stunden späterin der für ihn fremden Stadt Kalkutta auf. Weil er weder den Namenseiner Heimatstadt noch seinen Familiennamen nennen kann, wird er zurAdoption freigegeben. Ein tasmanisches Ehepaar (Nicole Kidman undDavid Wenham) adoptiert den Jungen schließlich. Als Erwachsener (DevPatel) macht er sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern.Hinweis für die Redaktionen: Die neue JOY-Ausgabe 3/2017 ist abdem 3. Februar 2017 im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe"JOY" zur Veröffentlichung frei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY undSHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander undsprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell