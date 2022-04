DevRev startet sein Dev CRM Beta, eine Plattform für produktorientierte Unternehmen

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -DevRev, ein Unternehmen für Unternehmenssoftware, das Entwickler näher an ihre Kunden bringt (Umsatz), hat heute die Beta-Version seiner Plattform angekündigt.DevRev ist die weltweit erste Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement von Entwicklern (Dev CRM) und bringt die drei wichtigsten Faktoren von produktorientierten Unternehmen zusammen - Produkt, Kunde und Entwickler.Das Unternehmen gab bekannt, dass sich bereits über 100 Kunden für die Beta-Version angemeldet haben.In der Beta-Version stecken ein Jahr Arbeit von 100 DevRev-Entwicklern, insgesamt 10.000 Pull-Requests und Hunderte von Stunden an Kundeninterviews.DevRev vereint Kundengespräche, Arbeitsmanagement mit Echtzeit-Zusammenarbeit und ein System zur Erfassung von Produkten in einer einzigen Plattform. Mehr über die Möglichkeiten von DevRev können Sie hier nachlesen und die Demo können Sie sich hier ansehen.Informationen zu DevRevDevRev ist ein Unternehmen für Unternehmenssoftware, das Entwickler und Kunden in der Ära des Product-Led Growth (PLG) zusammenbringt. Das Unternehmen entwickelt ein API-zentriertes CRM für Entwickler, das Daten, Design und maschinelle Intelligenz nutzt, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Unternehmen aufzubauen, zu unterstützen und zu erweitern. In Zeiten eines schwachen NPS und hoher Kundenabwanderung strebt DevRev danach, die kundenorientiertesten Unternehmen der Welt zu schaffen, die von zufriedenen Entwicklern geführt werden. Mehr über DevRev erfahren Sie über das Web, Twitter und LinkedIn.Pressekontakt:Madhukar Kumar,mk@devrev.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1800494/DevRev_Logo.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1800510/DevRev___Developer_CRM.pdfVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1800511/DevRev_Walkthrough.mp4Original-Content von: DevRev, übermittelt durch news aktuell