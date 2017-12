Deutz: Zündet die Aktie jetzt den Turbo?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Liebe Leser,

die ganze Diskussion um Emissionen von Dieselmotoren, angedrohte Fahrverbote usw. lassen die Aktie der DEUTZ AG vollkommen kalt. Im Gegenteil, mit heißem Herzen fährt der Produzent von wasser- und luftgekühlten Dieselmotoren aus Köln in die Herzen der Anleger und entfacht dort wahre Begeisterungsstürme.

Der Turbo ist verlockend

In den letzten Tagen ging es mit ordentlich Momentum und Vorwärtsschub bis hinauf an die Jahreshochs. Dort wurde allerdings kurz in den Leerlauf geschaltet und die Aktie rollte noch einmal den steilen Anstieg wieder hinunter. Das könnte die Chance sein für Anleger, die noch nicht in den Wert investiert sind, aber auch Nachkäufer könnten noch eine Schippe in ihrem Portfolio drauflegen.

Denn die Konsolidierung sollte bei 7,42 Euro abgeschlossen sein und aktuell sehen wir bereits wieder Werte von über 7,50 Euro. Und das bedeutet nichts anderes, als dass DEUTZ den Gang wieder eingelegt hat und bereit ist, auf das Gaspedal zu treten. Schafft es der Wert über die 8 Euro, kann auch noch der Turbo gezündet werden und Kurse über 10 Euro sind im Bereich des sehr Möglichen. Unter 7,13 sollte es nicht mehr gehen, da sonst der Rückwärtsgang droht.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.