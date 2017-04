Deutz: Es winkt ein Aufschlag bis 7,94 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Deutz ist einer der interessanteren Werte aus dem SDax. Die Aktie ist in einem stetigen Aufwärtstrend und könnte in den nächsten Wochen einen kräftigen Aufwärtsschub leisten. Das meinen technisch orientierte Analysten, die sich vor allem an zwei Faktoren orientieren. Zum Einen kann Deutz schon mit wenigen Cent Aufschlag wichtige Hochpunkte neu setzen. Zum Anderen befindet sich der Wert im deutlichen Aufwärtstrend.

Deutz: Stabile Dividende

Auch fundamental orientierte Analysten freuen sich über die Entwicklung des Unternehmens. Deutz hat zuletzt eine stabile Dividende angekündigt. Dies ist ein positives Signal, das die Kursentwicklung unterstützt. Immerhin legte die Aktie auf Basis des bisherigen Jahres 20 % zu. Zudem notiert der Wert deutlich im langfristigen Aufwärtstrend. Der GD200 für die Analyse der vergangenen 200 Tage ist bereits 33 % entfernt. Auch im mittelfristigen Zeithorizont gelang schon ein Aufschlag von 14 %.

Deshalb ist auch das Urteil charttechnischer Analysten interessant. Hiernach hat die Aktie jüngst bei gut 6 Euro eine bedeutende Hürde überwunden. Jetzt dürften 6,51 Euro als 24-Monats-Hoch und 6,56 Euro als 3-Jahres-Top die entscheidenden Barrieren darstellen. Gelingt es, diese Hürden schnell hinter sich zu lassen, dann winkt aus charttechnischer Sicht ein Aufschlag bis zu 7,94. Dort hatte Deutz am 25. Februar 2014 das aktuelle 5-Jahres-Hoch markiert.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.