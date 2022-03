Deutz-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Auch im morgigen Handel müssen die Bullen ihren noch jungen Anstieg unbedingt fortsetzen, denn die Deutz-Aktie hat nicht viel Platz, ehe sie bei 4,77 Euro auf ihren kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 16. Februar treffen wird. Deshalb dürfte sich schon an diesem Hindernis zeigen, was die Kursgewinne der letzten beiden Tage am Ende für die Käufer Wert sein werden.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung