Deutz Aktie: Das kommt gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Die neuen Zahlen von Deutz am Donnerstag kamen offensichtlich gut an – der Aktienkurs schoss umgehend nach oben. Ich weise darauf hin, dass ich bei Deutz investiert bin. Die neuen Zahlen zeigen, dass zwar der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen 2019 um 15,1% zurückgegangen ist, was angesichts der allgemeinen Konjunkturlage aber auch nicht verwundert. Beim Umsatz hingegen gab es eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung