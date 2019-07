Deutz Aktie: Vorige Kursgewinne aufgefressen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Au Backe – ob der Vorstandsvorsitzende von Deutz wusste, was er mit dieser Aussage in einem Interview anrichtete? Bei der Nachfrage nach Motoren sei der Höhepunkt wohl überschritten, so sinngemäß seine Antwort in einem Interview, auf das diverse Medien verweisen. Für einen Motoren-Hersteller sind das natürlich alles andere als gute Nachrichten und insofern war es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs umgehend unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



