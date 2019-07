Deutz Aktie: Unbedingt meiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Deutz Aktie: Das ist ein Hammer!

Die Aktie von Deutz hat auch am Donnerstag einen weiteren Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging zwar lediglich um im Durchschnitt 2 % nach unten. Das Bild jedoch festigt sich. Die Aktie kennt derzeit nur eine Richtung: Der sehr langfristige Aufwärtstrend fängt an, sich in einen Abwärtstrend zu verwandeln. Der Grund ist an sich harmlos.

Ein Interview hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung