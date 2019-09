Deutz-Aktie: Die Prognose liest sich gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

In den letzten Handelstagen sah die Entwicklung bei der Deutz Aktie noch recht aussichtsreich aus. Dies scheint sich nun aber wieder zu wandeln. Der Kurs steht unter Druck und gibt in der neuen Woche (Erste Septemberwoche) um 3 % nach. Damit liegt der Kurs zwar noch über der 5 Euro Marke, aber eben wieder sichtbar weiter unten. In den letzten Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



