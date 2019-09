Deutz Aktie: Hohe Vola!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Was für ein Rebound! Die Deutz Aktie verlor heute im frühen Xetra-Handel fast einen Euro – um dann etwa die Hälfte davon wieder reinzuholen. Nur um das in Relation zu setzen: Ein Euro, das sind fast 20% des Kurswertes der Aktie. Hier haben wir am Montag also eine wirklich beeindruckend hohe Volatilität gesehen. Der Anlass dafür ist Unsicherheit im Hinblick auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung