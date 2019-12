Deutz Aktie: Eher kleinere Übernahme!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Mit der Nachricht einer Übernahme hat sich Deutz diese Woche gemeldet. Ich weise darauf hin, dass ich bei Deutz investiert bin. Deutz teilte mit, „seinen Händler DPS Power Group" gekauft zu haben. Das sei ein langjähriger Partner, der insbesondere in den Niederlanden und Belgien aktiv ist. So will man die „Nähe zu seinen Kunden in Westeuropa" ausbauen. Deutz teilt mit, dass ...



