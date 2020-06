Stuttgart (ots) - Wie sehr es sich lohnt, im eigenen Land auf Entdeckungsreise zu gehen, zeigt die moderne Heimatzeitschrift daheim - Deutschlands schönste Seiten bereits seit 15 Jahren. Als die erste Ausgabe im Juli 2005 auf den Markt kam, gab es keine andere Zeitschrift in Deutschland, die sich vergleichbarer Themen annahm. daheim war Wegbereiter und hebt sich zugleich stark von den Titeln ab, die seither das Segment bedienen. Das Magazin präsentiert regelmäßig die unvergleichliche Vielfalt, die das Land so lebenswert macht.Auch in der Jubiläumsausgabe, die jetzt am Kiosk erhältlich ist, finden Leserinnen und Leser auf mehr als 120 Seiten wieder Überraschendes, Unterhaltsames und Informatives. Im aktuellen Themenschwerpunkt Ostfriesland nimmt daheim Leserinnen und Leser mit zu Inselstränden und Fischereihäfen sowie ins einzigartige Wattenmeer. Zahlreiche stimmungsvolle Fotos laden zum Träumen ein, dazu gibt's viele praktische Tipps, die bei der Planung unvergesslicher Reisen und Ausflüge helfen. "In daheim findet man mit liebevollen Details gestaltete Beiträge über all das, was Deutschland als Heimat und Reiseland so schön macht: Seine traumhaften Landschaften und Städte, Kultur und Traditionen sowie die vielfältige deutsche Küche", sagt Chefredakteur Michael Kallinger.daheim - Deutschlands schönste Seiten stellt neben ursprünglichen Landschaften und reizvollen Orten immer auch die Menschen vor, die das Land prägen. Besonders gut sichtbar wird das in den Artikeln zu lebendigen Traditionen und regionaler Handwerkskunst. Die daheim -Redaktion stattet zudem regelmäßig Besuche in Nachbarregionen ab, diesmal in den Bregenzerwald (Österreich). Die aktuelle Ausgabe des Magazins macht Lust, Deutschlands schönste Reiseziele neu zu entdecken, Orte zu besuchen, die man noch nicht kannte - oder auch einfach in Gedanken zu reisen.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die Juli/August-Ausgabe 2020 von daheim ist an zentralen Kiosken erhältlich. http://www.daheim-magazin.dePressemitteilungen und Downloads finden Sie unter http://www.readersdigest-verlag.com/de/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32522/4625894OTS: Reader's Digest DeutschlandOriginal-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell