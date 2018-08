Deutschlands wertvollste Unternehmen / Studie untersucht Firmen aus drei Branchen auf gesellschaftlichen Mehrwert

Hamburg (ots) - Die deutsche Gesellschaft profitiert vomAutomobilzulieferer Continental, weil das Management besonders starkauf die Nachhaltigkeit achtet. Auch der LebensmittelgroßhändlerTransgourmet Deutschland und der Wohnungsanbieter Vivawest sind inihren Branchen vorbildlich. Insgesamt 318 von 652 großen Unternehmenwurden mit dem Siegel "Deutschlands wertvollste Unternehmen"ausgezeichnet. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung(IMWF) vergibt die Siegel im Auftrag von Focus und Focus Money an dieUnternehmen der Branchen Industrie, Handel und Dienstleistung, dieder Gesellschaft einen besonders hohen Mehrwert bieten. SeitEinführung einer EU-Richtlinie im Jahr 2017 ist es für börsennotierteUnternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Pflicht, jährlich einenBericht zum Thema Sozial- und Umweltengagement zu veröffentlichen.Auf Grundlage dieser Nachhaltigkeitsberichte oder schriftlicherStellungnahmen zum Thema Nachhaltigkeit wurden die Unternehmenbewertet.Die Öffentlichkeit erwartet heutzutage von der Wirtschaft, dasssie sich an der Bewältigung der ökologischen, sozialen undökonomischen Herausforderungen unserer Zeit beteiligt. Eine reinmonetäre Beteiligung über Steuern und Sozialabgaben reicht nicht,sondern die Firmen müssen ihren gesellschaftlichen Mehrwert beweisen.Die Studie untersucht daher die Kriterien ökologische, ökonomischeund soziale Verantwortung sowie den Berichtstyp, die Struktur desBerichts und die hierarchische Eingliederung des ThemasNachhaltigkeit im Unternehmen.Im Sektor Industrie schneidet der Automobilzulieferer Continentalam besten ab. Ein interner Nachhaltigkeitsrat ist dort für dieFirmenstrategie zuständig. Das Gremium befasst sich mit Fragen rundum Umwelt, Sicherheit, Recht und Soziales. So hat sich Continentaldas Ziel gesetzt, von 2013 bis 2020 den Energieverbrauch, dieKohlendioxid-Emissionen, die Abfallerzeugung und den Wasserverbrauchum 20 Prozent zu reduzieren. Den zweiten Platz im Ranking belegtOsram Licht, gefolgt von Volkswagen.Der Lebensmittelgroßhändler Transgourmet Deutschland erreicht imSektor Handel die höchste Punktzahl. Die ehemaligeTochtergesellschaft der Rewe Group hat sich dem DeutschenNachhaltigkeitskodex (DNK) verpflichtet und achtet demnach verstärktauf das Tierwohl, Produkte aus nachhaltiger Herstellung und dieReduzierung von Kohlendioxid-Emissionen. Die ehemalige Mutter Rewefolgt knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Dritter in der Kategorieist die Firma Zalando.Studie wertet Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen ausFür die Studie "Deutschlands wertvollste Unternehmen" wurden dieNachhaltigkeitsberichte von 652 Unternehmen mit Sitz in Deutschlanduntersucht. Datenquellen waren die Liste der börsennotiertendeutschen Unternehmen, die Liste der nach Mitarbeiterzahl 5.000größten Unternehmen mit Sitz in Deutschland sowie die Datenbank desDNK. Voraussetzung für eine Aufnahme in die Auswertung war dasVorliegen eines Nachhaltigkeitsberichtes oder einer schriftlichenStellungnahme zum Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel als Teil einesGeschäftsberichtes, aus dem Jahr 2015 oder jünger. Es wurde jeweilsdie aktuellste Ausgabe in die Auswertung einbezogen. Die Forschersortierten die Unternehmen nach den Sektoren Dienstleistung, Handelund Industrie. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte undsetzt damit die Benchmark für den Sektor. Eine Auszeichnung erhaltendiejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertunghaben.Partner der StudieDas IMWF hat die Studie im Auftrag von Focus und Focus Moneyerstellt. Wissenschaftlich begleitet wurde die Studie vomHamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI). Das HWWI ist privatfinanziert. Es ist unabhängig und den Prinzipien der SozialenMarktwirtschaft verpflichtet. Im Zentrum der Arbeit stehen derTransfer aus Wissenschaft und Forschung in die Praxis von Wirtschaftund Politik sowie die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis inHandlungsempfehlungen. Grundlagenforschung, anwendungs- undpraxisorientierte Forschung für Politik und Unternehmen sowie dieAusbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind die Fundamente desHWWI.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Erhat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consultingvielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit vonForschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat essich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft undWirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich dasIMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wirderwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für dieAufarbeitung dieser Themen zu gewährleistenWeitere Informationen finden Sie unter www.imwf.dePressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHZeughausmarkt 3520459 HamburgTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.dewww.imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell