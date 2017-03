Deutschlands renommiertester Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung geht in die Endphase - Nominierte Projekte für die Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes stehen fest

Berlin (ots) - Sechs Kinder- und Jugendprojekte aus ganzDeutschland dürfen sich ab heute große Hoffnung auf die Goldene Göremachen. Eine Jury hat Projekte aus Bielefeld, Bonn, Glinde, Jena,Künzelsau und Wildenfels für die Endrunde nominiert. Die Goldene Göreist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert und der renommierteste Preisfür Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Mit der GoldenenGöre werden Projekte ausgezeichnet, bei denen Kinder und Jugendlichebeispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der Preiswird am 18. Juni 2017 im Europa-Park in Rust verliehen. Dazu werdendie nominierten Projekte in den nächsten Wochen mit einem Kurzfilmporträtiert und zur Preisverleihung mit beteiligten Kindern undJugendlichen in den Europa-Park eingeladen."Es freut uns ganz besonders, dass sich im Jubiläumsjahr derUN-Kinderrechtskonvention so viele tolle Projekte beworben haben. Daist uns die Nominierungsentscheidung wirklich schwer gefallen. Mitder Goldenen Göre setzt sich das Deutsche Kinderhilfswerk für einestärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen siebetreffenden Fragen und Belangen ein. Oberstes Ziel ist es, dieKinder und Jugendlichen im Rahmen der Preisverleihung für ihrEngagement zu würdigen und ihre Projekte der Öffentlichkeitvorzustellen. Die Ehrung soll das Können von Kindern und Jugendlichenaufzeigen, sie für ihre Leistung auszeichnen und ihnen dieÖffentlichkeit geben, die sie für ihr Engagement verdienen", betontHolger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des DeutschenKinderhilfswerkes.Miriam Mack, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, freutsich, mit dem "Europa-Park JUNIOR CLUB Award" einen zusätzlichenPreis für außerordentliches Engagement verleihen zu können. Seitletztem Jahr können die Besucher der Europa-Park JUNIOR CLUB Seitewww.ep-juniorclub.de für eines der nominierten Projekte abstimmen,die dann den "Europa-Park JUNIOR CLUB Award" in Höhe von 1000 Euroerhalten. "Damit zeichnen wir Kinder und Jugendliche für ihrvorbildliches Engagement aus. Sie setzen sich für ihre Mitmenschenund die Umwelt ein und können damit viel bewegen", so Miriam Mack.Bei der Verleihung der Goldenen Göre wird kein Projekt leerausgehen: Die Gewinner des 1. Platzes erhalten ein Preisgeld in Höhevon 5.000 Euro, der 2. Platz ist mit 3.000 Euro, der 3. Platz mit1.500 Euro, die Plätze 4 bis 6 mit jeweils 500 Euro dotiert. DiePreisträger werden durch den Kinder- und Jugendbeirat des DeutschenKinderhilfswerkes als Kinderjury ermittelt. Zusätzlich wird MiriamMack, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, den mit 1.000Euro dotierten "Europa-Park JUNIOR CLUB Award" vergeben.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-2795634Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell