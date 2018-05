Deutschlands innovativste Unternehmen / Studie zeigt die innovativsten Unternehmen der jeweiligen Branche

Hamburg (ots) - Der Begriff der Innovation wird heutzutage fastschon inflationär verwendet. Jede noch so kleine Erneuerung wird alsinnovativ verkauft. Doch welche Unternehmen arbeiten wirklichzukunftsorientiert und setzen mit neu entwickelten Produkten eigeneMaßstäbe? Mit der Siegelstudie "Deutschlands innovativsteUnternehmen" zeichnet die Kommunikationsberatung Faktenkontor imAuftrag von Focus und Focus Money die Unternehmen mit der größtenInnovationsfreude in Deutschland aus. Die Studie basiert auf rund 15Millionen Aussagen im Internet. Eine Auszeichnung erhieltendiejenigen Unternehmen, die mindestens 70 Punkte in der Gesamtwertungerreichen konnten und über mindestens 20 Nennungen imBeobachtungszeitraum verfügten. Nach diesem Bewertungsschema wurden501 der rund 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschlandausgezeichnet. Zu den besten Unternehmen ihrer Branche zählen unteranderem die TeamBank, Sennheiser und die AOK Plus."Deutschlands Innovationskraft steigt weiter", sagt JörgForthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Daszeigt sich sowohl im nationalen als auch im internationalenVergleich", erklärt er und fügt hinzu: "Investitionen in neueProdukte sind allerdings auch unerlässlich, um langfristigwettbewerbsfähig zu bleiben." Im Rahmen der Studie wurden Aussagen imNetz zu den fünf innovationsrelevanten ThemengebietenInnovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung,Produktneuheiten und Technologie bewertet. Dabei wurde jede Brancheeinzeln mit einem branchenspezifischen Innovationsbegriff betrachtet.So ist es möglich, die Innovationskraft der Unternehmen mit denWettbewerbern zu vergleichen.Das innovativste Kreditinstitut in Deutschland ist die SantanderConsumer Bank. Bereits im Oktober 2016, und damit kurz vor Beginn derAnalyse, veröffentlichte das Unternehmen seine innovativeSparplattform "sina". Mit dieser Web-App können Kunden digital undmobil in Wertpapiere investieren und haben dabei ihre Sparziele stetsim Blick. Die Plätze zwei und drei belegen die Targobank sowie diePSD Bank.Vorreiter in Sachen Innovation ist unter den gesetzlichenKrankenversicherungen die AOK Plus. Die Krankenkasse für dieBundesländer Sachsen und Thüringen engagiert sich im SmartInfrastructure Hub Leipzig mit Fokus auf die Themen Energie, SmartCity und eHealth. Parallel zum Leipziger Hub möchte dieBundesregierung zwölf wichtige Standorte der Digitalisierung inDeutschland etablieren. Gemeinsam mit den beteiligten Partnern willdie AOK Plus in Leipzig intelligente Lösungen für dasGesundheitswesen der Zukunft entwickeln. Knapp hinter der AOK Plusliegt die DAK. Die pronova BKK folgt mit etwas Abstand.Im Bereich der Finanzdienstleistungen ist die TeamBank, die vorallem für ihre Produktfamilie easyCredit bekannt ist, Spitze. DerFinanzdienstleister hat innovative Projekte und Produkte fest inseiner Unternehmensphilosophie verankert. So startete die TeamBank imvergangenen Jahr das Projekt "Trainees go film", bei dem fünfTrainees mit Hilfe von Kameras und Drohnen einen Einblick in dasTraineeprogramm gaben. Zum Produktportfolio gehört unter anderem auchdie Finanz-App "fymio", die als mitdenkender persönlicherFinanzassistent für den Kunden fungiert. Ebenfalls auf dem Treppchenstehen Consors Finanz und der technologiebasierte FinanzdienstleisterHypoport.In der Lebensmittelproduktion führt Mondelez International dieBranche an. Zu dem Konzern gehören unter anderem die beliebten MarkenOreo und Cadbury. Innovationsfreude bewiesen hat auch diezweitplatzierte Dr. August Oetker KG, die im Ranking unmittelbarhinter Mondelez liegt. Der Familienkonzern aus Bielefeld stellte imApril des vergangenen Jahres seine mit Schokolade belegteTiefkühlpizza vor. Zumindest geschmacklich eine durchaus mutigeInnovation. Darüber hinaus soll die neu gegründete Tochter OetkerDigital GmbH den traditionsreichen Mutterkonzern mit digitalen Ideenund Geschäftsmodellen in die Zukunft begleiten. Den dritten Platzbelegt Ferrero.Eine Überraschung gibt es in der Branche Unterhaltungselektronik.Dort landet das US-amerikanische Unternehmen Apple, welches mitseinen Smartphones einst den Markt revolutionierte, nur auf demvierten Platz. Branchenprimus ist die Sennheiser electronic GmbH &Co. KG aus dem niedersächsischen Wennebostel. Das für seine Kopfhörerbekannte und international tätige Unternehmen hat bereits im Jahr2015 mit der Eröffnung des hauseigenen "Innovation Campus" denGrundstein für zukünftige Entwicklungen gelegt. Dahinter folgen dieasiatischen Unternehmen Huawei und Panasonic.Für die Studie "Deutschlands innovativste Unternehmen" wurden vom1. April 2017 bis 31. März 2018 aus 350 Millionen Online-Quellen rund15 Millionen Nennungen der rund 5.000 mitarbeiterstärkstenUnternehmen Deutschlands aus 112 Branchen gesammelt und ausgewertet.Die Methodik des Social Listenings erfasst Nachrichtenportale, Blogsund Social Media, die eine deutsche Internetadresse haben und freizugänglich sind. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte undsetzte damit die Benchmark. Realisierungspartner der Studie sindUbermetrics Technologies und Beck et al. Services.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. 