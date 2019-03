Deutschlands größtes Foodmagazin weiterentwickelt - MIT LIEBE: Neuer Look für EDEKAs Kundenmagazin (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Das reichweitenstärkste Foodmagazin Deutschlands ist jetzt nochattraktiver: Das EDEKA-Kundenmagazin MIT LIEBE präsentiert sich nacheinem Relaunch im modernen, frischen Look mit neuen Rubriken undmindestens 12 Extra-Seiten zu den Themen Beauty, Fitness und Wohnen.Mit 3,27 Millionen Leser*innen pro Ausgabe ist MIT LIEBE dasgrößte Foodmagazin Deutschlands (AWA 2018). Seit 2007 begeistert dasEDEKA-Kundenmagazin mit leckeren Rezepten, hilfreichen Tipps,spannenden Warenkunden und Produktempfehlungen. Ab der Ausgabe02/2019 zeigt MIT LIEBE ein moderneres Layout mit neuen Schriften undfrischen Rubriken. Die fokussiertere Bildsprache setzt auf ein klaresStyling und vermittelt noch mehr Genuss. "Wir erreichen mit jederAusgabe mehr Leser als jedes andere Foodmagazin und das direkt amPOS," erklärt Rolf Lange, Geschäftsführer des EDEKA Verlags. "Mit derWeiterentwicklung gestalten wir unser Kundenmagazin jetzt nochattraktiver. Das zeitgemäße Design sorgt für mehr Klarheit,Leichtigkeit und Lesefreundlichkeit".In der neuen MIT LIEBE erwarten die Leser*innen noch mehr einfacheRezepte mit kurzer Zubereitungszeit und hohem Genussfaktor. Zudembekommen Lifestyle-Themen rund um Beauty, Fitness und Wohnen aufmindestens 12 Extra-Seiten mit eigenem Cover undHeft-in-Heft-Charakter jetzt mehr Platz im Heft. So unterstreichtEDEKA seine Waren- und Beratungskompetenz in allen Bereichen desLebensmitteleinzelhandels und setzt noch gezieltere Kaufimpulse durchintegrierte Eigenmarkenprodukte. Darüber hinaus werden die Inhalteder MIT LIEBE ab sofort noch stärker auf den digitalen Plattformenvon EDEKA wie zum Beispiel Instagram und Pinterest verlängert.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel.". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Der EDEKA VerlagDie EDEKA Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ist für dieverbundübergreifende Kommunikation der EDEKA von zentraler Bedeutung.Das Portfolio des EDEKA Verlags umfasst sowohl Informationen für dieberufliche Nutzung der EDEKA-Kaufleute als auch klassischePublikumsthemen, die der Kundenansprache dienen. Zum Verlagsprogrammzählen die EDEKA handelsrundschau, das Handelsfachmagazin fürEntscheider im EDEKA-Einzelhandel und Großhandel, das KundenmagazinMIT LIEBE für die gezielte und nachhaltige Kundenbindung, dasKindermagazin YUMMI für die kleinen und die großen Kunden von morgen,die EDEKA-Kalender sowie das Kundenmagazin gold von NettoMarken-Discount.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell