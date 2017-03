Deutschlands größter Netzbetreiber erleichtert Nutzung von Mini-Solarmodulen / Greenpeace Energy erreicht Durchbruch für Balkon-Solarkraftwerke

Hamburg (ots) - Im Streit um die Nutzung kleiner Solarmodule fürBalkone und Terrassen gibt Deutschlands größter VerteilnetzbetreiberWestnetz auf Druck von Greenpeace Energy seinen Widerstand auf. Absofort ermöglicht Westnetz den Anschluss der Module aufunbürokratische Weise: In ihrem Versorgungsgebiet genügt es fürNutzer jetzt, Namen und Adresse, Leistung und Fabrikat der Module zumelden, dann können diese dort bis zu einer Leistungsgrenze von 300Watt de facto ohne sonstige Auflagen in die Steckdose gestecktwerden. "Das Einlenken von Westnetz ist ein Durchbruch für diestädtische Energiewende in Bürgerhand", sagt Sönke Tangermann,Vorstand bei Greenpeace Energy. "Damit bekommen Millionen von Mieterndie Chance, sauberen Strom zu erzeugen und selbst zu verbrauchen."Möglich wurde dieser Erfolg durch ein von Greenpeace Energyunterstütztes Verfahren vor der Bundesnetzagentur. Westnetz, dieNetztochter von Innogy (früher RWE), hatte den Anschluss einesSolarmoduls des Typs simon mit 150 Watt Spitzenleistung blockiert undin Briefen an die Greenpeace-Energy-Kundin auf angebliche Gefahrenverwiesen. Dabei schlossen Gutachten unabhängiger Institute solcheRisiken aus. In dem Verfahren räumte Westnetz abschließend ein, dasses nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen an seiner bisherigenEinschätzung nicht weiter festhalte: "Der Anschluss und der Betriebeiner Eigenanlage Photovoltaiksystem 'simon' ist möglich". Schädlicheoder störende Rückwirkungen auf das Elektrizitätsversorgungsnetzseien nicht erkennbar. Unterhalb der 300-Watt-Grenze verzichtet derwestdeutsche Netzbetreiber zudem auf den Einbau von Stromzählern mitRücklaufsperre."Die anderen deutschen Netzbetreiber müssen dem Vorbild vonWestnetz nun folgen", sagt Tangermann. "Noch aber schüchtern vieleBetreiber Mini-Solar-Interessenten massiv ein. Dabei sind moderneModule wie simon völlig sicher im Betrieb." In den Niederlandennutzen bereits rund 200.000 Haushalte problemlos solche kleinenSolaranlagen. In Deutschland hingegen erschweren veraltete technischeNormen und gesetzliche Regeln bislang deren Einsatz."Stecker-Solar-Geräte für den Balkon sind für Mieter oft dieeinzige Option, einen eigenen Beitrag zu einer klimafreundlichendezentralen Energieversorgung zu leisten", sagt Marcus Vietzke,Mini-PV-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie(DGS) in Berlin. "Wenn die Nutzung unkompliziert möglich ist, könntenallein in Deutschland mehrere Gigawatt an Stecker-Solar-Geräteninstalliert werden. Dies entspricht der Leistung großerBraunkohlekraftwerke mit hohem CO2-Ausstoß." Die dezentraleStromproduktion aus Sonnenenergie senke klimaschädliche Emissionenund reduziere zugleich die Kosten für den Ausbau der Energienetze,fügt Vietzke hinzu.In weitgehend energieoptimierten Haushalten sindMini-Solarkraftwerke zudem die effizienteste Möglichkeit, den eigenenStrombezug spürbar zu senken - und damit die Kosten: Je nach Modelllassen sich auf Südbalkonen fünf Prozent und mehr an Einsparungerzielen.Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Greenpeace Energy undviele andere Akteure setzen sich derzeit in den zuständigentechnischen Normgremien für anwenderfreundliche neue Normen fürMini-Solarkraftwerke ein. Mit Fortschritten ist noch in diesem Jahrzu rechnen.Hinweis für Redaktionen: Weitere Informationen zum Thema findenSie im Blog von Greenpeace Energy unter http://ots.de/MdXfH, unterwww.simon.energy und bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergieunter www.pvplug.dePressekontakt:Michael FriedrichPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 040 / 808 110 655michael.friedrich@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deMarcus VietzkeKoordinator der Arbeitsgruppe PVplugDGS - Deutsche Gesellschaft für SonnenenergieTel. 030-2904 7634Mobil 0179-511 8828mv@dgs-berlin.dewww.pvplug.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell