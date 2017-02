Deutschlands größter Coworking & Coliving Campus startet (FOTO)

Berlin (ots) -Der größte Coworking und Coliving Campus Deutschlands wird 2018von rent24 in Hamburg eröffnet. Auf über 7.500 Quadratmetern wird einCampus entstehen, der Wohnen und Arbeiten miteinander verbindet. Imselben Gebäudekomplex, wo auch schon ein Supermarkt und Fitnessstudioansässig sind, werden ein Coworking Space sowie Mikroapartments fürColiving eröffnet. Im Erdgeschoss wird zudem ein Foodmarketentstehen, der modernes, gesundes und internationales Essen bietet."Unser Konzept bietet genau die richtige Lösung für dieAnforderungen und Bedürfnisse unserer Zielgruppe", erklärt RobertBukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. Bereits das rent24 CoworkingKonzept adressiert Startups, Entrepreneure und etablierteUnternehmen. Mit der Coliving Ergänzung soll nun auch internationalenGeschäftsleuten Flexibilität und Komfort geboten werden. "VieleStartups müssen gerade zu Beginn öfters reisen und benötigenmöglichst viel Flexibilität und eine transparente Kostenstruktur.Genau da setzen wir an", beschreibt Bukvic einen der Vorteile.Das ehemalige Fabrikgebäude wird kernsaniert. Die sechs Etagenwerden aufgeteilt in einerseits Coworking Space, also offeneArbeitsbereiche, Einzelbüros sowie Veranstaltungsräume, undandererseits in verschieden große Apartments für das Coliving. DieBar- und Loungebereiche stehen allen rent24 Membern zur Verfügung undsie genießen sowohl bei den Veranstaltungen als auch beim Foodmarketviele Vorteile. "Unser Campus ist der logische nächste Schritt -willkommen bei Wohnen und Arbeiten 4.0!"Über rent24rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auchÜbernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowieMöglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom alleinarbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmenmit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile derShare-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:Selina ZehdenPressesprecherinrent24 GmbHPotsdamer Straße 18210783 BerlinE-Mail: presse@rent24.comOriginal-Content von: rent24 GmbH, übermittelt durch news aktuell