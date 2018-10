Deutschlands größte Selbsthilfegruppe für Reizdarmpatienten bietet neue Services (und: Neue Website www.reizdarmselbsthilfe.de)

Frankfurt am Main (ots) - Beratungswoche "Pflanzliche Hilfe beiReizdarm" mit vier Ärzten vom 03. bis 07.12.: Kostenloser E-Mail- undTelefonratDie Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V., die größte Vereinigung fürPatienten mit Reizdarmsyndrom, bietet auf ihrer neu gestaltetenWebsite www.reizdarmselbsthilfe.de zahlreiche Services undvielfältige Informationen. "Sowohl diagnostizierte Reizdarmpatientenals auch Menschen mit Darmerkrankungen, die noch nicht wissen, woransie leiden, finden bei uns viele hilfreiche Angebote", erklärt GerdMüller, 1. Vorsitzender der Dt. Reizdarmselbsthilfe, "und fürMitglieder bieten wir weitere exklusive Services." Dazu gehörenbeispielsweise die Daten von Ärzten aus der Region, die sichbesonders gut mit Reizdarm auskennen und der online-Austausch mitanderen Betroffenen. Des Weiteren erhalten Mitglieder dieVereinszeitschrift "Darm Vital" sowie Termine und Infos zuPatientenveranstaltungen als auch Ernährungsberatung. Als "offenes"Angebot für alle Darmerkrankten bietet die Patientenorganisation diekostenlose Beratungswoche "Pflanzliche Hilfe bei Reizdarm": Vom 03.bis 07.12. können vier Mediziner [1] aus Klinik und Praxis per E-Mailund Telefon kontaktiert werden, wobei nur allgemeine Fragen undkeine zur persönlichen Erkrankung beantwortet werden können. DieAuskunft ersetzt keinesfalls einen Arztbesuch.Die Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V. setzt sich seit fast einemVierteljahrhundert für die Belange von Patienten mit Reizdarmsyndromein. "Es wird vermutet, dass etwa 15 Prozent der Bevölkerung andieser funktionellen Darmstörung leiden. Das Reizdarmsyndrom istdamit nicht nur die häufigste Erkrankung des Verdauungstrakts,sondern eine der am Weitesten verbreiteten Krankheiten generell"erklärt Müller, "jedoch gehen nur etwa 30 Prozent [2] der Betroffenenwegen ihrer Beschwerden zum Arzt; dabei ist eine richtige Diagnoseoftmals der Beginn eines ganz neuen Lebensabschnitts, da mit derindividuell-passenden Therapie nicht nur die Symptome gelindertwerden, sondern auch die Lebensqualität deutlich steigt." Dahersollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, wenn man dauerhaftunter Verdauungsbeschwerden leidet. Erfahrene Reizdarm-Mediziner inder Nähe des Wohnorts kann die Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V.nennen. Des Weiteren berät Deutschlands größteReizdarm-Selbsthilfegruppe Betroffene in der telefonischen Beratungunter 06971377886. Außerdem bietet der Verein seinen Mitgliedern dieMöglichkeit sich untereinander auszutauschen oder sich denverschiedenen Regionalgruppen anzuschließen."Die" Reizdarmtherapie gibt es nichtDa das Beschwerdebild, beispielwiese aus Blähungen, Völlegefühl,Durchfall und Krämpfen, stets individuell auftritt und keineorganischen Ursachen zu Grunde liegen (deshalb als "funktionelles"Syndrom bezeichnet), muss auch die Therapie von den behandelndenÄrzten stets für den einzelnen Patienten maßgeschneidert werden.Neben Entspannungstechniken, Ernährungsanpassungen (u. a. FODMAP) undmanuellen Therapien wünschen sich viele ReizdarmpatientenArzneimittel, die nicht nur wirksam, sondern auch gut verträglich undfür die Langzeiteinnahme geeignet sind. Hier bieten sichArzneipflanzen an, die bei diversen Beschwerden wie Durchfall undBlähungen Linderung schaffen. Myrrhe, Flohsamen, Blutwurz,Heidelbeere oder Kamille - um nur einige zu nennen - sind beichronischen Darmerkrankungen wie Reizdarm empfehlenswert. In derBeratungswoche auf www.reizdarmselbsthilfe.de können vom 03. bis07.12. vier Mediziner [1] aus Klinik und Praxis dazu per E-Mail undTelefon befragt werden, wobei nur allgemeine Fragen und keine zurpersönlichen Erkrankung beantwortet werden können. Die Auskunftersetzt keinesfalls einen Arztbesuch.Telefonsprechstunde: Montag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.[1] Die 4 Mediziner der Beratungsaktion vom 03. bis 07.12. sind:Prof. Ahmed MadischFacharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Chefarzt am KRHKlinikum Siloah, HannoverPD Dr. med. Nicole BregenzerFachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie undNaturheilverfahren, TegernheimDr. med. Michaela MoosburnerFachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie, Homöopathie undNaturheilverfahren, MünchenProf. Dr. med. Martin StorrFacharzt für Gastroenterologie, Funktionelle gastrointestinaleErkrankungen, Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, GautingDie Beratungsaktion wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützungder Repha Biologische Arzneimittel GmbH[2] gastroenterologie-portalPressekontakt:Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V.Gerd Müller (1. Vorsitzender)Postfach 70 02 1860552 Frankfurt am MainTel: 069-713 77886Fax: 069-713 77886E-Mail: info@reizdarmselbsthilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell