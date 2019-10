Deutschlands größte Reizdarmvereinigung hilft bei der Suche nach dem richtigen Arzt - Beratungswoche im November 2019

Frankfurt am Main (ots) - Beratungswoche "Reizdarm - ist dochnicht 'nur' die Psyche Schuld?" mit vier Ärzten vom 25. bis 29.11.19:Kostenloser E-Mail- & Telefonrat - https://reizdarmselbsthilfe.de/Viele Menschen leiden an chronischen Verdauungsbeschwerden, beidenen keine organische Ursache gefunden werden kann. Bei diesenBetroffenen liegt die Ausschlussdiagnose "Reizdarmsyndrom" (RDS)nahe. Bis die Patienten jedoch den richtigen Arzt gefunden haben,vergeht oftmals eine Odyssey von Praxis zu Praxis - denn bis datogibt es weder eine offizielle Zusatzbezeichnung noch ein öffentliches"Zentralregister", wo Reizdarmspezialisten zu finden sind. Und dasobwohl gemäß aktueller BARMER-Daten "das Reizdarmsyndrom gemessen ander Zahl der Betroffenen ein Volksleiden ist". Neben ihren eigenenDaten beruft sich Deutschlands zweitgrößte gesetzliche Krankenkassedabei auch auf eine deutsche Publikation: "Befragungsstudien legennahe, dass in Deutschland 17 Prozent der Bevölkerung an einemReizdarm leiden." Damit diese Patienten schnell den richtigen Arztfinden, bietet die Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V., die größteVereinigung für Patienten mit Reizdarmsyndrom, einen exklusivenService an: "Wir vermitteln unseren Mitgliedern schnell undunkompliziert den Kontakt zu einem ausgewiesenen Reizdarmspezialistenin Wohnortnähe", erklärt Gerd Müller, 1. Vorsitzender der Dt.Reizdarmselbsthilfe. Neben zahlreichen weiteren Servicemaßnahmenführt die Patientenorganisation auch die kostenlose, für alle offene,Beratungswoche "Reizdarm - ist doch nicht 'nur' die Psyche Schuld?"durch: Vom 25. bis 29.11.19 können vier Mediziner (1) aus Klinik undPraxis per E-Mail und Telefon kontaktiert werden, wobei allgemeineFragen (nicht zur persönlichen Erkrankung) beantwortet werden können.Die Auskunft ersetzt keinesfalls einen Arztbesuch.#Die Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V. setzt sich seit fast einemVierteljahrhundert für die Belange von Patienten mit Reizdarmsyndromein. "Dabei ist die richtige Diagnose oftmals der Beginn eines ganzneuen Lebensabschnitts, da mit der individuell-passenden Therapienicht nur die Symptome gelindert werden, sondern auch dieLebensqualität deutlich steigt", weiß Müller. Daher solle man aufjeden Fall einen Arzt aufsuchen, wenn man dauerhaft unterVerdauungsbeschwerden leidet. Wichtige Infos dazu und vieles mehrerfahren Betroffene in den wöchentlichen Telefonsprechstunden*.Angebotsvielfalt der Dt. Reizdarmselbsthilfe e.V.: Arztsuche,Hotline, Zeitschrift, Regionalgruppen, ErnährungsberatungNeben Arztempfehlung und Hotline bietet der Verein seinenMitgliedern die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen oder denverschiedenen Regionalgruppen anzuschließen. Zahlreiche weitereServices wie die Vereinszeitschrift "Darm Vital", Broschüren (z. B.Pflanzliche Hilfe bei Reizdarm) sowie Termine und Infos zuPatientenveranstaltungen als auch Ernährungsberatung runden dasAngebot ab. "Sowohl diagnostizierte Reizdarmpatienten als auchMenschen mit Darmerkrankungen, die noch nicht wissen, woran sieleiden, finden bei uns viele hilfreiche Angebote und Informationen",so Müller. Des Weiteren können Arztpraxen den kostenlosenWartezimmerflyer der Dt. Reizdarmselbsthilfe e.V. anfordern"Es gibt leider noch keine Goldstandardtherapie"Da das Beschwerdebild RDS, beispielwiese aus Blähungen,Völlegefühl, Durchfall und Krämpfen, immer individuell auftritt mussauch die Therapie von den behandelnden Ärzten stets für den einzelnenPatienten maßgeschneidert werden. "Obgleich RDS als Volkskrankheitgilt, hat die wissenschaftliche Forschung bislang noch keineStandardtherapie ausfindig gemacht", erläutert Müller. Daher hat sichein multimodales Therapiekonzept etabliert, in dem nebenEntspannungstechniken, Ernährungsanpassungen (u. a. FODMAP) undmanuellen Therapien auch pflanzliche Arzneimittel eingesetzt werden,da sie nicht nur wirksam, sondern auch gut verträglich und für dieLangzeiteinnahme geeignet sind.Reizdarm - ist doch nicht "nur" die Psyche Schuld?Eine aktuelle wissenschaftliche Publikation, in der zahlreicheEinzelstudien analysiert wurden, rüttelt derzeit am Dogma, dassReizdarm primär psychische Ursachen hat: Die vorliegenden Beweisesprechen dafür, dass zahlreiche kleine Entzündungen im Darm und aufNervenebene als Auslöser und "Verschlimmerer" von Reizdarmsymptomenverantwortlich sind - so lautet das Fazit der Autoren. Das istinsofern von praktischer Relevanz, da man lange Zeit bei dieser"funktionellen Erkrankung" keine organischen, also körperlichenUrsachen gefunden hat - sodass vorwiegend psychische Probleme alsUrsache bei Reizdarm diskutiert wurden. Inzwischen stehen diemikroskopisch kleinen Entzündungen im Darm im Fokus der Forscher."Diese Entzündungen, von uns Ärzten 'Mikroinflammationen' genannt,gelten inzwischen als gesicherte Auslöser des Reizdarmsyndroms",erklärt Prof. Dr. med. Ahmed Madisch, Magen-Darm-Facharzt am KlinikumSiloah, Hannover und einer der vier Mediziner, die an derdiesjährigen Beratungswoche1 teilnehmen. Diese widmet sich demSchwerpunktthema "Entzündungen im Darm" und was den Patienten dabeihilft - wie beispielsweise antientzündliche Darmarzneipflanzen (u. a.Myrrhe, Weihrauch, Pfefferminze und Kamille).