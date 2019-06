"Deutschlands erster großer Grilltypen-Test" - präsentiert von Krombacher (FOTO)

Krombach (ots) -Der Sommer kommt allmählich in Fahrt, die Temperaturen steigen -und damit auch die Lust aufs Grillen. Doch WER grillt da eigentlich?Krombacher wollte es wissen und hat eine repräsentativeOnline-Umfrage bei dem Meinungsforschungsinstitut YouGov in Auftraggegeben. Bundesweit wurden über 2.000 Personen nach ihrenGrillgewohnheiten befragt. Das Ergebnis ist Deutschlands erstergroßer Grilltypen-Test.Deutschland: Eine Grillnation mit RoutineDeutschland grillt gern und routiniert. Und so sieht dabei lautUmfrage das durchschnittliche Grill-Menü aus: Fleisch oder Wurst,selbstgemachte Salate, Brötchen oder Baguette, ab und an etwas Gemüseoder eine Folienkartoffel. Gegrillt wird traditionell. DerHolzkohlegrill ist mit 39 % klarer Favorit, gefolgt von Elektro (16%) und Gas (12 %). Dabei ist das Grillen mit Holzkohle im Ostenbeliebter als im Westen (52 zu 35 %). Grill-Gadgets gibt es viele,doch genutzt werden sie kaum. Grillbesteck ist mit 77 % dasgefragteste Utensil. Mit Pizzastein (5 %), Fleischthermometer (7 %)oder Gemüsekorb (12 %) sind nur die Wenigsten ausgestattet. Und wiesteht es um die Grillfähigkeiten? 41 % geben an, sich sehr gut mitdem Grillen von Fleisch auszukennen. 24 % sagen sogar, dass ihnenfast jedes Stück perfekt gelingt. Deutschland ist also eineGrillnation mit Routine. Wahrscheinlich brauchen 38 % der Befragtenauch deshalb kaum Vorbereitungszeit und grillen munter drauf los. 48% heizen ein oder zweimal im Monat, 28 % gleich ein oder mehrmals dieWoche ein, wenn es das Wetter in der Grillsaison zulässt.Letztendlich ist es jedoch eine Typ-Frage, wer wie grillt.Auf den Grill geschaut: Die unterschiedlichen GrilltypenAus den Umfrageergebnissen lassen sich fünf Grilltypen ableiten*,die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der Bratwurst-Meister - deres einfach mag, der Fleisch-Liebhaber - für den mehr mehr ist, derwagemutige Probierfreudige, der vielfältige Veggie-Griller und derFeinschmecker - der immer etwas Besonderes für feine Gaumenbereithält. Wer sich nun selbst fragt, welchen Grilltyp erverkörpert, kann unter www.grilltypentest.de den Selbsttest machen.Hier finden sich auch detaillierte Beschreibungen der einzelnenGrilltypen. Außerdem lassen sich auch auf die Grilltypen abgestimmteRezepte und Bierempfehlungen durch einen Krombacher Biersommelierentdecken.Das Lieblingsgetränk der Griller: natürlich BierSo unterschiedlich die Typen sein mögen, in einem sind sie sicheinig: der Wahl des Getränks. Mit 37 % steht zum Grillen ein kühlesBier an erster Stelle. Unter den Bieren ist das Pils mit 55 % derklare Favorit. Weizen (16 %) und Radler (15 %) halten sich die Waage,während alkoholfreie Biere (5 %) und besondere Biere bzw. Craft-Biere(4 %) bei den befragten Grillern weniger gefragt sind. BeliebtesteBiermarke der Griller ist laut Umfrage Krombacher. 15 % der Befragtengeben an, Krombacher Biere am häufigsten während des Grillens zutrinken. Auf Bier folgen alkoholfreie Getränke wie zum BeispielFassbrause mit 35 %. Wasser (17 %), Wein (8 %) und Sekt (1 %) findenunter den Grillern weniger Liebhaber.* Hierfür wurden ausschließlich die grillenden Personenherangezogen, n=1793Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2051 Personen zwischen dem 14.05.2019 und16.05.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter LemmHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell