Deutschlands erster Digital Health Fonds: NOVENTI und Wort & Bild stärken digitalen Gesundheitsmarkt (FOTO)

München (ots) - 60 Millionen Euro für digitalen GesundheitssektorNOVENTI, die Wort & Bild Verlagsgruppe und das Family Office des Pharmaherstellers URSAPHARM haben zusammen mit "Dieter von Holtzbrinck Ventures" einen Venture Capital Fonds mit Fokus auf Investitionen in digitale Gesundheitslösungen entwickelt. Der 60 Millionen Euro umfassende Fonds richtet sich an junge Unternehmen mit innovativen, digitalen Geschäftsmodellen, um den Gesundheitssektor im Allgemeinen und die Apotheke vor Ort im Besonderen zu stärken.Innovationen für die Apotheke vor OrtWichtige Ziele sind das Bauen von Brücken und der nachhaltige Know-how-Transfer. Die Corona-Krise hat der Gesundheitsbranche einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig digitale Lösungen sind. "Wir brauchen Innovationen, die sowohl den stationären Apotheken als auch deren Kunden nutzen. Wir können den Trend der Digitalisierung nicht aufhalten, aber wir können ihn mitgestalten und versuchen im Sinne der Apotheke vor Ort zu nutzen," so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags über seine Motivation und das Engagement des Verlags."Gesundheit und unsere Gesunderhaltung ist das höchste Gut - die aktuelle Zeit macht uns das sehr deutlich. NOVENTI gibt mit marktführender Expertise im Rahmen des Digital Health Fonds all jenen herausragenden Start-ups eine Bühne, die unseren Gesundheitsmarkt mit innovativen Unternehmensideen aktiv mitgestalten. Nach der Gründung von Deutschlands erster zentraler Gesundheitsplattform ist diese weitere Investition in digitale Gesundheits-lösungen der nächste konsequente Schritt für NOVENTI. Es wird höchste Zeit für "Die Höhle der Löwen" im Gesundheitsmarkt", so Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE.Neben Kapital unterstützt der neue Digital Health Fonds junge Start-ups mit umfassender Branchenexpertise, eigenen Erfahrungen aus dem Aufbau erfolgreicher Start-ups sowie mit dem Zugang zu starken Gründer- und Investorennetzwerken. Darüber hinaus bietet der neue Digital Health Fonds exklusiven Zugang zu starken Marken wie Apotheken Umschau, Senioren Ratgeber, Digital Ratgeber, Baby und Familie, DIE ZEIT, Handelsblatt und weiteren Publikationen und damit eine enorme Reichweite in die individuellen Zielgruppen der Start-ups. Mit der kombinierten Medienpower können über 50 % der deutschen Haushalte crossmedial erreicht werden. "Wir sind sicher, dass wir in den kommenden Jahren viele spannende Unternehmensgründungen im Bereich Digital Health sehen werden, und freuen uns sehr die Marktführer von morgen bereits frühzeitig zu unterstützen" , so Peter Richarz, Managing Partner von DvH Ventures.(Kontaktmöglichkeit für Start-ups: health@dvhventures.de)Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter vonGesundheitsmedien in Deutschland. Diese erfüllen in Print und online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Als Partner der Apotheke stehen der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund.Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.188.578 laut IVW 2/2020), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 608.475), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.087.650), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.584.608), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.120), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.277.083), das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 341.825) und der Digital Ratgeber (477.860 verkaufte Exemplare, IVW 1/2020). Auf http://www.apotheken-umschau.de bietet die Redaktion täglich neue Gesundheitsinformationen, die von über acht Millionen Unique Usern monatlich genutzt werden (AGOF 6/2020). Seit der Corona-Krise gibt es einen aktuellen Podcast zum Thema Corona (www.gesundheit-hoeren) und ansprechende Videoformate, die wichtige Gesundheitsthemen erklären.Die NOVENTI Group ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren über 2.200 Mitarbeitern und 27 eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie. NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.Aktuell kooperiert NOVENTI mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Initiative "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Dr. Gerd Müller. Weitere Informationen unter noventi.de/klimaneutrale-apotheken.Dieter von Holtzbrinck Ventures (DvH Ventures) ist einer der führenden europäischen Frühphaseninvestoren. Als unabhängiger Risikokapitalgeber investiert DvH Ventures in junge Technologie-Unternehmen und baut dabei erfolgreiche Investment-Cluster unter anderem in den Bereichen Digital Health, Education und FinTech auf.DvH Ventures wurde 2014 gegründet und verwaltet heute aus den Büros in Köln und Wien verschiedene Venture Capital Fonds. 