Deutschlands erste Steuerkanzlei für CO2-Bilanzen / steueragenten.de berechnet den CO2-Fußabdruck ihrer Mandanten für effektive Klimaschutzmaßnahmen

Hamburg (ots) - steueragenten.de startet als erste Steuerkanzlei in Deutschland mit der Erstellung von CO2-Bilanzen ihrer Mandanten für sämtliche Branchen. Diese strategische Ausdehnung des Leistungsportfolios soll den Weg für effektive Klimaschutzmaßnahmen kleinerer Unternehmen und Freiberuflern simplifizieren. Basis der CO2-Bilanz bildet die laufende Finanzbuchhaltung, aus welcher entstandene Emissionen unterjährig extrahiert werden.Eigentlich ganz simpel - steueragenten.de ist Experte für die Verbuchung von Geschäftsvorfällen seiner Mandanten. Eine zielgerechte Auswertung der Finanzbuchhaltung kann ein lückenloses Bild entstandener Treibhausgase zeichnen. Damit berechnet steueragenten.de kurzerhand den jeweiligen CO2-Fußabdruck - auch für kleinere Unternehmen und Freiberufler. "Bis jetzt lag der Fokus lediglich auf der Emissionsberechnung großer Unternehmen und Konzerne. Als Steuerberater können wir den Aufwand für unsere Mandanten geringhalten und dadurch den Zugang zur CO2-Bilanz auch für kleinere Unternehmen und Freiberufler ermöglichen," so Geschäftsführer Uwe Riediger. "Wir verhelfen unseren Mandanten, sich der entstandenen Treibhausgasemissionen ihres unternehmerischen Handelns bewusst zu werden." Infolgedessen können Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität gezielt veranlasst werden.Die Erstellung der CO2-Bilanz ist angelehnt an den international anerkannten Standard Greenhouse Gas Protocol (GHG). Dabei werden nicht nur direkte und energiebezogene Emissionsquellen berücksichtigt, sondern auch solche, welche entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstanden sind. steueragenten.de verfolgt eine wichtige Mission: "Wir möchten eine messbare Reduktion und Kompensation der Treibhausgase nach reellen und konsistenten Zahlen ermöglichen."Für Mandanten ist die CO2-Bilanz und der Schritt zur Klimaneutralität verheißungsvoll. Neben Klimaschutz und gesteigertem Image können Einsparungen bei Energie- und Ressourcenverbrauch erzielt werden. Relevant ist zudem die wachsende Verantwortung der Ökonomie beim Klimaschutz. Klimabewusste Unternehmen können demnach schon heute den künftigen Anforderungen von Geschäftspartnern und dem Gesetzgeber entsprechen.steueragenten.de ist eine große Steuerberatungsgesellschaft mit Spezifizierungen für sämtliche Branchen und Themenbereiche in ganz Deutschland. Die Betreuung der Mandanten erfolgt volldigital auf höchstem fachlichem Niveau mit persönlichen Ansprechpartnern. Schnittstelle ist das eigens entwickelte, digitale Steuerbüro, in welchem Mandaten ihre Belege manuell oder automatisiert bereitstellen. Die Kanzlei gilt als Gestalter der Zukunft ihrer Branche und hat seit Ihrer Gründung im Jahr 2010 zahlreiche Auszeichnungen erhalten.Pressekontakt:steueragenten.deDamiana KissmehlPressesprecherinT +49 40 368 808 596d.kissmehl@steueragenten.dewww.steueragenten.deOriginal-Content von: steueragenten.de Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell