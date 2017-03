Deutschlands erste Mondlandung und das erste LTE-Netz im All: Die Erfinder und ihre Weltraumtechnik auf der Vodafone CeBIT-Pressekonferenz (FOTO)

Hannover (ots) -Mission to the Moon 2018: Gemeinsam mit den "Part TimeScientists", einem Berliner Start-up, will Vodafone das wohl größteAbenteuer der Menschheit fortführen - die Reise zum Mond und dieErforschung des Erdtrabanten. Ihr Ziel: Mit dem ersten LTE-Netz imAll die erste Mondlandung Deutschlands möglich machen. Und so dieGrundlage für weitere Missionen legen, vielleicht sogar für das ersteDorf auf dem Mond, als entferntestem Außenposten der Menschheit.Die ALINA und die beiden Audi lunar quattro zeigt Vodafoneexklusiv auf der diesjährigen CeBIT vom 19. bis 24. März 2017 inHannover im Pavillon 32. Während und im Anschluss an diePressekonferenz am 19. März ab 15 Uhr stehen auch Part TimeScientists Chef Robert Böhme und Vodafone Deutschland CEO HannesAmetsreiter für Gespräche zur Verfügung.Neben Deutschlands erster Mondmission zeigt Vodafone unter demMotto "Willkommen im GIGANETZ für Deutschland" wie das Unternehmendie Gigabit-Gesellschaft vorantreibt und gestaltet: von smarten,sicheren Städten über die Industrie 4.0 und den digitalen Handel bishin zu vernetzten Fahrzeugen.Sonntag, 19. März 201715.00 - 16.00 Uhrim Vodafone Pavillon 32Hannover MessegeländeWir freuen uns auf Ihren Besuch am Vodafone-Stand und aufspannende Gespräche.Pressekontakt:Alexander LeinhosLeiter Externe Kommunikation Vodafone Deutschland+49 172 6000010+49 211 533 5500alexander.leinhos@vodafone.compresse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell